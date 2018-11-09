来自北欧风厨房的治愈力，带来满满的幸福感

【天极网家电频道】说到北欧风，大部分都是黑白灰的冷色调极简风格，对于生活压力极大的现代人来说，极简即是一种治愈。

悠闲的双休日下午突如其来的加班通知，赶着去上班偏偏地铁又出状况，仅仅相差一分钟就失之交臂的全勤奖……生活里令人困扰的琐事太多，想要给自己做顿饭却发现厨房一堆杂物是不是让人心里冒火？教你用一招打造极简北欧风的厨房，给生活做减法。

厨房里最能给人带来治愈感的是什么？当然是能装下满满美食的冰箱!博世・维他鲜动力多门冰箱 KFN86AA26C用简约流畅的线条设计成为你北欧风厨房里的主角。

虽然看起来只是简约的白色，一旦搭配上玻璃面板就能呈现出灵动晶韵的效果，灯光下的流光溢彩感让它的颜值直线上升，加上显示面板的浮动灯光效果，触碰时宛如流星划过指尖，同样也彰显德系工艺与柔美的美妙结合。把流动的“月光”装进厨房，博世・维他鲜动力多门冰箱 KFN86AA26C的月光白让你的北欧风厨房不再毫无个性，这样的改造“小心机”你学会了吗？

丢掉厨房的各种杂物让人轻松，但是能治愈心灵的美食可不能放弃，让足足有491L超大容量的博世・维他鲜动力多门冰箱 KFN86AA26C替你装下能够治愈心灵的美食，让厨房治愈力大大提升!

博世・维他鲜动力多门冰箱 KFN86AA26C搭载了全新“维他保鲜Pro技术”通过内外温度感知系统能够精确感知环境和间室温度。全新制冷系统配合优化的风道，带来高精度温控，确保温度恒定，冷量分配更精确，更均匀，实现+0℃不结冰。

平常没空给自己做一顿花样繁多早饭，不如买一袋切片面包，准备腌制好的鸡胸肉、新鲜的番茄、生菜、紫甘蓝等各种蔬菜放进博世・维他鲜动力多门冰箱 KFN86AA26C，每天早上花几分钟的时间准备一个美味又营养的三明治，早饭就能轻松搞定。博世・维他鲜动力多门冰箱 KFN86AA26C通过多维立体送风方式，能够精确分配冷量，有效减少冻坏、风干的现象，就算一次购置大量食材放到里面，也能替你保住水灵灵的口感。除此之外，它的“铂金净风系统”抗菌率达99.9%*以上，新鲜的食材放到冰箱很多天也不怕会滋生出细菌，拒绝“病从口入”从博世・维他鲜动力多门冰箱 KFN86AA26C开始。

如果吃腻了三明治，也能自己动手做些包子、小点心，或是适合减脂人士的全麦面包等，你可以将它们放到冷冻室中，需要的时候只要解冻再加热就能吃啦。博世・维他鲜动力多门冰箱 KFN86AA26C对间室进行了优化设计，其中双冷冻室的设计优化了冷冻室单一储藏的模式，无论生食熟食均能够妥善分类储存，下层的抽屉采用了双层结构，适合速冻食品的单独存放，让用户在食用食品时能够健康和新鲜兼得。此外，在冷冻力上，博世・维他鲜动力多门冰箱能够高效制冷，快速锁住新鲜。

装满食物的冰箱能给人带来难以言喻的幸福感，但是如何合理储存又成了问题。博世・维他鲜动力多门冰箱全系标配家居互联技术，它会为你提供食物的存储建议，不同食物适宜存储的间室、温度参考营养价值和菜谱让食物时刻处在理想的条件下存储，面对一冰箱的食材却想不出到底该做什么，这样让人头疼的问题它可以为你解答。

当然，你还能够通过智能手机或平板电脑随心调节冰箱模式和温度，让储鲜尽在掌握，而当冰箱异常时也会触发报警，让你第一时间知晓。有了家居互联技术，再也不用担心因温度变化而造成一冰箱的美食意外变质，更加省心。

回家只想懒人躺，生活满满小确丧？是时候丢掉那些堆积无用的杂物，把月光白的博世・维他鲜动力多门冰箱 KFN86AA26C放进厨房，打造一个干净明亮的美食空间，用北欧风为生活做减法。

不管你当下停驻在怎样的生活当中，也请找个阳光很好的午后静下来，从冰箱里拿出一块美味的蛋糕，治愈人生的小确丧，享受健康愉悦的美好生活。

*经中国家用电器检测所依据GB21551.2-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能抗菌材料的特殊要求》对博世KFN86AA26C、KFN86AA76C和KFN86AA66C、KFN86A246C、KFN96PA56C型家用电冰箱进行抗菌率项目的检验，显示应用于KFN86AA26C、KFN86AA76C和KFN86AA66C、KFN86A246C、KFN96PA56C上的抗菌Pt过滤器35*25*6可有效抵抗高达99.9%的大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌。(源自报告WC1-17-30376,有效期至2018年11月)

购买链接：

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（ 作者：菜菜 责任编辑：施文斌）

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